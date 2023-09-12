TikTok запустил свой маркетплейс в США

По данным Reuters, разработчики хотят повторить успех азиатских платформ для шопинга Shein и Temu

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Социальная сеть TikTok официально запустила свой маркетплейс в США после нескольких месяцев тестирования приложения. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, владелец сети, китайская технологическая компания ByteDance, надеется извлечь выгоду из популярности платформы. Разработчики хотят повторить успех азиатских платформ для шопинга Shein и Temu.

Как отмечает агентство, более 150 млн пользователей приложения TikTok смогут просматривать видео, к которым будут прикреплены ссылки на товары.

Власти США не раз высказывали опасения в отношении использования китайской социальной сети TikTok. В конце декабря президент США Джо Байден утвердил бюджет страны на 2023 финансовый год. В документ было включено в том числе положение о запрете для госслужащих использовать приложение на рабочих устройствах.