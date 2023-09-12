Голландские потребители подали иск против Google на $66 млн

Иск подан в суд от имени 82 тыс. человек

ГААГА, 12 сентября. /ТАСС/. Ассоциация потребителей Нидерландов совместно с организаций Фонд по защите конфиденциальности подали судебный иск против компании Google на сумму $66 млн из-за возможных широкомасштабных нарушений неприкосновенности частной жизни.

Согласно заявлению ассоциации, истцы обвинили корпорацию в "постоянном отслеживании и обмене персональными данными через интернет-рекламные торги". Они потребовали выплаты компенсации в размере $804 каждому, кто "использовал поисковую систему Google".

Иск подан в голландский суд от имени 82 тыс. человек.

Ранее иск против Google на сумму $8,7 млрд подали в суд британские потребители. Они обвинили корпорацию в нарушении закона о конкуренции при помощи преимуществ на рынке поисковых систем, что оборачивается повышением цен для рекламодателей. Более высокие сборы в конечном счете перекладываются на потребителей в виде повышения стоимости услуг и товаров.

Целью иска они назвали "привлечение компании к ответственности за неоднократные нарушения закона и возвращение потребителям денег".