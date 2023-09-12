Etihad Airways впервые запустит рейсы в Санкт-Петербург

Полеты начнутся 29 октября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Национальный авиаперевозчик Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Etihad Airways впервые запустит авиарейсы из столицы ОАЭ Абу-Даби в петербургский аэропорт Пулково. Полеты начнутся 29 октября, каждую неделю будут выполняться по три рейса в обе стороны, сообщила ТАСС руководитель представительства Etihad Airways в России Наталья Горюнова.

"С 29 октября мы впервые запускаем авиарейсы между Санкт-Петербургом и столицей ОАЭ Абу-Даби. Полеты по новому направлению будут выполняться три раза в неделю, по средам, пятницам и воскресеньям, в обе стороны", - рассказала Горюнова.

До недавнего времени единственным российским направлением Etihad Airways, имеющей 72 маршрута по миру, оставалась Москва. С запуском рейсов в Петербург авиакомпания расширила свое присутствие на российском рынке. Горюнова отметила, что прорабатывается возможность открытия авиасообщения Абу-Даби с другими городами России. Приоритет отдается городам-миллионникам.

"Мы изучаем различные направления по России. Пока не могу назвать конкретно, но мы говорим о городах-миллионниках, крупные российские города, мы их изучаем на предмет потенциала. Также рассматривается Казахстан. Пока после пандемии мы не возобновляли рейсы, но рассматриваем на будущий год. Реализация планов упирается в наличие бортов, так как во время пандемии многие борты были отданы на ремонт, сейчас идет обновление авиапарка", - пояснила Горюнова.

По ее словам, при открытии направления из Петербурга авиакомпания учитывала как высокий спрос на полеты непосредственно в сами Эмираты, так и транзитные возможности аэропорта Абу-Даби. Etihad Airways летает во все основные аэропорты стран Европы, а также в США и многие страны Юго-Восточной Азии. Также, отметила Горюнова, интерес к путешествиям в Петербург и в целом в Россию проявляют жители ОАЭ и других стран Ближнего Востока. При этом своей целью авиакомпания ставит именно раскрытие туристического потенциала столицы Абу-Даби.

В октябре-ноябре вылеты из Пулково в Абу-Даби будут осуществляться в 12:10, с декабря расписание полетов изменится и вылетать самолеты из Петербурга будут вечером, в 21:15. В обратном направлении самолеты будут отправляться в 14:55. На маршруте будут летать борты Boeing 787 Dreamliner. Обслуживание и ремонт самолетов будут осуществляться в базовом для авиакомпании аэропорту Абу-Даби.