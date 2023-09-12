В Польше утвердили эмбарго на зерно с Украины, если ЕК не продлит его с 15 сентября

Министр сельского хозяйства и развития сельской местности Роберт Телус отметил, что что речь не идет о транзите украинских зерновых, который продолжится

ТАСС, 12 сентября. Польские власти утвердили постановление, запрещающее ввоз зерновых с Украины в страну после 15 сентября, когда истекает соответствующее эмбарго, введенное Еврокомиссией. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, заявил министр сельского хозяйства и развития сельской местности Роберт Телус.

"Постановление направлено в Еврокомиссию, чтобы она приняла это решение [о продлении эмбарго], так как, если она его не примет в эти оставшиеся три-четыре дня, мы точно вводим свое распоряжение в торговых польско-украинских отношениях, которое запретит ввоз на территорию Польши четырех видов зерновых до момента урегулирования этой ситуации в ЕС", - сказал он, подчеркнув, что речь не идет о транзите украинских зерновых, который продолжится, как и раньше.

"Мы будем действовать и дальше так, чтобы это зерно в Польшу не ввозилось", - заверил министр, указав, что такое положение вещей будет сохраняться, пока ЕК не разработает системные решения, защищающие сельское хозяйство соседних с Украиной стран.

"Украинское зерно должно ехать в центр Европы, в страны, где его недостает, в те места, куда оно ехало до украинской войны, чтобы в нем не нуждались. Мы показываем Брюсселю, что это важно для Польши и для ЕС. Важно построить эти инструменты, чтобы зерно отправлялось туда, где оно необходимо", - отметил министр.

По словам Телуса, в среду должно состояться заседание еврокомиссаров, на котором может быть принято решение о продлении запрета на ввоз украинского зерна после 15 сентября. "Нет никаких практических оснований, чтобы это решение не принять. Но могут быть политические основания", - указал он.

В апреле Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение ЕК установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Сейчас эти пять стран добиваются продления эмбарго по крайней мере до конца года.