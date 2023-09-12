В Минфине заявили, что рынок РФ придет к созданию единой платформы-агрегатора ЦФА

Директор финансовой политики ведомства Иван Чебесков отметил, что "сейчас цифровые финансовые активы - это разрозненный продукт"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Количество платформ, на которых происходит выпуск и обращение цифровых финансовых активов (ЦФА), в России сократится. Возможно, в будущем на российском рынке для этого инструмента останется один агрегатор, который поспособствует инвестициям в экономику, считает директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков.

"Сейчас ЦФА - это разрозненный продукт, у нас порядка 10 зарегистрированных платформ. Понятно, что этот рынок будет очень сильно меняться, что, скорее всего, должно это количество сократиться или прийти к тому, что будет некий единый агрегатор платформ, который в идеале имел бы доступ к децентрализованным финансам и криптоактивам для того, чтобы эти активы могли использоваться для инвестиций в ЦФА. Тогда этот рынок имеет огромный потенциал и огромные возможности для инвестиций, в том числе в нашу экономику", - сказал он в ходе саммита по криптовалютам и блокчейн-технологиям.

Чебесков также отметил, что в Минфине выступают за развитие ЦФА в России. "Но мы понимаем, что отдельно этот инструмент сам по себе не полетит. Нужна связка цифровых финансовых активов с миром децентрализованных финансов, чтобы использовать ту ликвидность, которая уже есть у граждан в криптоактивах, в децентрализованных финансах, чтобы они могли инвестировать уже в ЦФА по сути, в российскую экономику российские активы через инструмент ЦФА. Это ключевое, что должно быть между ними", - добавил он.

Децентрализованные финансы, или DeFi, - это система, которая позволяет оказывать и получать аналог привычных финансовых услуг - таких, как кредитование, страхование, управление активами, а также совершать другие операции с криптоактивами, но на базе технологии распределенного реестра (блокчейн). Таким образом, сделки совершаются автоматически при помощи смарт-контрактов, а пользователи сами контролируют свои активы.

DeFi существуют на принципах анонимности, не имеют государственных границ и обладают широкими возможностями комбинировать различные услуги и продукты. Потенциально в DeFi могут использоваться и цифровые валюты центральных банков, и токенизированные безналичные валюты. Согласно докладу ЦБ РФ, в настоящее время DeFi имеют небольшую долю на мировом рынке.