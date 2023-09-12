Промышленники Москвы увеличат поставки на филиппинский рынок

В онлайн-переговорах приняли участие производители пищевой продукции, а также авиационной и космической продукции, контактных линз и осветительного оборудования

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Московские компании по итогам онлайн-переговоров с филиппинскими партнерами договорились об увеличении поставок в регион, бизнес-миссия была организована специалистами Центра "Моспром". Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Город продолжает помогать промышленникам продвигать московскую продукцию и осваивать зарубежные рынки сбыта. Так, Центр "Моспром" организовал для 10 экспортно ориентированных компаний промышленного и агропромышленного сектора более ста B2B-переговоров с филиппинскими байерами. По итогам бизнес-миссии иностранные дистрибьюторы заинтересовались импортом столичной продукции", - сказал глава департамента Владислав Овчинский.

Отмечается, что в онлайн-переговорах приняли участие производители пищевой продукции, а также авиационной и космической продукции, контактных линз и осветительного оборудования. Так, компания "Мезоформула" представила филиппинскому рынку инъекционные препараты для мезотерапии, профессиональные линейки уходовых средств. Предприятие "Очаково" в рамках бизнес-миссии познакомило филиппинские компании со всем ассортиментом безалкогольных напитков. Партнеры проявили заинтересованность в закупке московской продукции.

"С 2019 года специалисты центра занимаются поддержкой столичного промышленного экспорта. Его сотрудники анализируют целевые рынки для столичных производителей, изучают рисковый профиль, состояние отрасли и ее зависимость от экспорта и импорта. <…> Помимо этого, в рамках байерской программы "Моспром" бесплатно и на основе конкретных экспортных потребностей помогает столичным компаниям с поиском контрагентов и проведением переговоров с потенциальными покупателями за рубежом, обеспечивает участие московских производителей в международных выставках и бизнес-миссиях", - напомнили в пресс-службе.

В рамках мероприятий национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в 2022 году, в том числе за счет оказанной поддержки АНО "Моспром", московские экспортно ориентированные производители несырьевой неэнергетической продукции перенаправили свои экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ.