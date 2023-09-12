Россия в июле сохранила добычу нефти на уровне 9,5 млн б/с

При этом добыча жидких углеводородов в июле снизилась на 30 тыс. б/с

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Добыча нефти в России по итогам июля 2023 года осталась на уровне июня и составила 9,5 млн баррелей в сутки (б/с), следует из сентябрьского отчета Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК).

При этом добыча жидких углеводородов в июле снизилась на 30 тыс. б/с, до 10,8 млн б/с. ОПЕК также повысила на 70 тыс. б/с прогноз по добыче жидких углеводородов в России на 2023 год - до 10,5 млн б/с, что означает снижение примерно на 600 тыс. б/с к уровню прошлого года, а не на 650 тыс. б/ с, как прогнозировалось месяцем ранее.

В 2024 году, как и в 2023 году, ОПЕК ожидает добычу жидких углеводородов в РФ на уровне 10,5 млн б/с.

В начале августа вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что Россия полностью выполняет обязательства по добровольному сокращению добычи, и сейчас показатель держится на уровне 9,5 млн б/с.

О сокращении Россией добычи и поставок нефти

В марте Россия начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. б/с от средних февральских значений. Срок действия этого снижения несколько раз продлевался - сначала по июнь включительно, затем до конца 2023 года. А после состоявшейся 4 июня в Вене встречи ОПЕК+ решение о добровольном снижении производства было продлено до конца 2024 года.

В августе РФ также сокращала поставки нефти на мировые рынки на 500 тыс. б/с дополнительно к обязательствам по сокращению добычи, а в сентябре намерена снизить экспорт на 300 тыс. б/с. В начале сентября решение о снижение поставок на 300 тыс. б/с было продлено до конца года.

При этом Новак в августе говорил, что нефтяные компании РФ будут самостоятельно принимать решение о том, сокращать ли добычу или экспорт нефти в рамках задачи по снижению поставок.