Минфин выступил за комплексный подход к регулированию крипторынка в России

Как отметил директор департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков, большое количество россиян уже занято в этой сфере

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Минфин выступает за комплексное регулирование обращения криптовалют в РФ, так как большое количество россиян уже занято в этой сфере, сообщил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

"Но, честно скажу, нам больше нравится комплексный подход без всяких экспериментальных режимов. Потому что сколько можно экспериментировать, вся страна этим занимается. Мне кажется, что мы результаты этого эксперимента понимаем", - сказал он в ходе саммита по криптовалютам и блокчейн-технологиям.

Чебесков отметил, что Минфин и ранее занимался проектом комплексного регулирования криптовалют, и соответствующий законопроект Минфином был подготовлен, однако властям РФ не удалось достичь консенсуса в этом вопросе, поэтому был выбран другой путь - проведение эксперимента. "Первым делом было предложено легализовать майнинговую отрасль, а Россия занимает одно из первых мест в мире по майнингу, и вместе с этим сделать экспериментально-правовой режим для использования цифровых валют для международных транзакций. Сейчас этот вариант тоже прорабатывается. Но уже практически год инициативе. И пока не могу обрадовать, что есть конкретный результат, что вышли на финишную прямую, пока все в неких дискуссиях и обсуждениях", - добавил он.

Легализация крипторынка в России обсуждается уже не первый год. Однако дискуссия приобрела новый виток после введения жестких антироссийских санкций в 2022 году, в том числе затрагивающих международные расчеты. Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, Минфин и ЦБ сошлись во мнении, что в текущих условиях без трансграничных расчетов в криптовалюте обойтись не получится. Позднее в Банке России подтвердили дискуссии, подчеркнув, что регулятор выступает против легализации криптобирж, обменников и расчетов в криптовалюте внутри России.