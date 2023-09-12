12 сентября, 12:32

Минфин выступил за комплексный подход к регулированию крипторынка в России

Как отметил директор департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков, большое количество россиян уже занято в этой сфере

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Минфин выступает за комплексное регулирование обращения криптовалют в РФ, так как большое количество россиян уже занято в этой сфере, сообщил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

Читайте также
Эксплейнер
ЦБ — за запрет, Минфин — за регулирование. Что ждет криптовалюту в России

"Но, честно скажу, нам больше нравится комплексный подход без всяких экспериментальных режимов. Потому что сколько можно экспериментировать, вся страна этим занимается. Мне кажется, что мы результаты этого эксперимента понимаем", - сказал он в ходе саммита по криптовалютам и блокчейн-технологиям.

Чебесков отметил, что Минфин и ранее занимался проектом комплексного регулирования криптовалют, и соответствующий законопроект Минфином был подготовлен, однако властям РФ не удалось достичь консенсуса в этом вопросе, поэтому был выбран другой путь - проведение эксперимента. "Первым делом было предложено легализовать майнинговую отрасль, а Россия занимает одно из первых мест в мире по майнингу, и вместе с этим сделать экспериментально-правовой режим для использования цифровых валют для международных транзакций. Сейчас этот вариант тоже прорабатывается. Но уже практически год инициативе. И пока не могу обрадовать, что есть конкретный результат, что вышли на финишную прямую, пока все в неких дискуссиях и обсуждениях", - добавил он.

Легализация крипторынка в России обсуждается уже не первый год. Однако дискуссия приобрела новый виток после введения жестких антироссийских санкций в 2022 году, в том числе затрагивающих международные расчеты. Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, Минфин и ЦБ сошлись во мнении, что в текущих условиях без трансграничных расчетов в криптовалюте обойтись не получится. Позднее в Банке России подтвердили дискуссии, подчеркнув, что регулятор выступает против легализации криптобирж, обменников и расчетов в криптовалюте внутри России. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация