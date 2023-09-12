Мишустин заявил, что в России за семь лет вдвое увеличат выпуск беспилотников

По словам премьер-министра, нужно систематизировать и масштабировать производство

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Производство в России беспилотных летательных аппаратов планируется увеличить вдвое за семь лет. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии о развитии беспилотных авиационных систем.

По словам главы кабмина, количество легких беспилотников сегодня "исчисляется десятками тысяч", но в основном они изготавливаются "технологическими энтузиастами".

"Нужно систематизировать и масштабировать производство. За предстоящие семь лет планируем почти вдвое увеличить объем российского рынка тяжелых и средних аппаратов", - сказал председатель правительства.

"В ближайшие годы предстоит выполнить несколько важных для государства задач - от формирования промышленной базы программного обеспечения, инфраструктуры, поддержки спроса на заказ от ведомств, регионов и государственных компаний и до развития, соответственно, научных и технологических компетенций, конструкторской и отечественной инженерной школы", - указал премьер.

По его словам, лидерами по использованию беспилотников в гражданской сфере являются энергетический сектор, строительство, сельское хозяйство, также они применяются для нужд геодезии и картографии. "Постепенно беспилотные технологии апробируются и в смежных отраслях - это автомобильный транспорт, судоходство", - перечислил Мишустин.

"Рассчитываем достичь поставленной цели не только за счет создания инновационной техники, но и, что очень важно, за счет расширения услуг на ее основе, которые востребованы сегодня потребителями", - подчеркнул премьер. Он обратил внимание на то, что использовать беспилотники можно будет в различных сферах: от доставки в удаленные населенные пункты до предупреждения чрезвычайных ситуаций, аварий и в других задачах.