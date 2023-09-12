В России намерены подготовить свыше 1 млн специалистов по беспилотной авиации

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что для разработчиков, производителей, пользователей и эксплуатантов появятся цифровые решения

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Более 1 млн специалистов по беспилотной авиации планируется подготовить в России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на профильной стратегической сессии.

"Для разработчиков, производителей, пользователей и эксплуатантов появятся цифровые решения. А также, как мы рассчитываем, будут подготовлены свыше 1 млн специалистов", - отметил он, говоря о мерах по развитию беспилотной авиации.

По словам Мишустина, власти РФ видят, что применение беспилотников повышает операционную эффективность предприятий. Так, например, в области сельского хозяйства выросла вдвое производительность труда при обработке растений средствами защиты, пояснил он.

"А в энергетическом секторе риск возникновения аварийных ситуаций уменьшился в восемь раз за счет обследования линий электропередачи. Причем скорость проведения инспекций выросла пятикратно, - привел данные глава кабмина. - В топливном секторе затраты на воздушное патрулирование газопровода снизились в три раза. Ну а длительность работ сократилась на 70%".

Аналогичные примеры можно привести и для целого ряда других отраслей - это строительство, картография, геологоразведка, экологический контроль и многое другое, указал Мишустин.

Расширение сектора беспилотной авиации

Как отметил премьер, для того, чтобы Россия могла занять достойное место на перспективном рынке, необходим системный подход. "Президент акцентировал внимание на том, что в такой сфере, как беспилотная авиация, мы должны идти на шаг впереди наших конкурентов. И считаю, что все возможности для этого есть", - подчеркнул Мишустин.

Он сообщил, что в рамках расширения сектора беспилотной авиации в РФ будут создавать инфраструктуру для обеспечения полетов по территории страны в едином воздушном пространстве, развивать сеть научно-производственных центров, в которых сосредоточится работа по апробированию и практической реализации передовых решений. "Она объединит разрозненные предприятия в эффективную кооперацию", - анонсировал глава кабмина.

По оценке Мишустина, новые технологии дадут импульс для структурной перестройки всей экономики, включая топливно-энергетический комплекс, аграрно-промышленный сектор, машиностроение, а также повысят их операционную эффективность.

"Очень важно привлекать в эту сферу нашу молодежь. Они с удовольствием интересуются подобными перспективными проектами", - обозначил задачу премьер, предложив обсудить конкретные шаги в этой области.

"Появление таких высокотехнологичных отраслей крайне необходимо для экономики и людей. Это позволит сформировать новые и усовершенствовать уже существующие сервисы и, что очень важно, повысить доступность целого ряда услуг", - подытожил он.