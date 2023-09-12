ЦБ заявил о снижении реального эффективного курса рубля в августе на 4,6%

По данным регулятора, в январе-августе реальный эффективный курс рубля снизился на 29,9%

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в августе снизился на 4,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

В январе-августе реальный эффективный курс рубля снизился на 29,9%.

Реальный эффективный курс рубля к доллару в августе снизился на 5%, а с начала года уменьшился на 31,1%. К евро снижение относительно прошлого месяца составило 4,1%, с начала года курс снизился на 32,9%.

Эффективный курс рубля рассчитывается на базе курсов валют ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ.