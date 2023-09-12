В Кузбассе планируют построить линейный элеватор мощностью 200 тыс. тонн за 5 млрд рублей

В правительстве региона сообщили, что перевозить зерно будут в специально произведенных для проекта контейнерах - зерновозах

КЕМЕРОВО, 12 сентября. /ТАСС/. Группа компаний "Новый сухопутный зерновой коридор" планирует построить в городе Белове Кемеровской области линейный элеватор мощностью 200 тыс. тонн единовременного хранения. Инвестиции в проект оцениваются в 5 млрд рублей, соответствующие переговоры состоялись на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщили в пресс-службе областного правительства.

"Инвестор планирует вложить <...> около 5 млрд рублей в <...> строительство и дальнейшую эксплуатацию линейного элеватора мощностью 200 тыс. тонн единовременного хранения на территории Белова", - говорится в сообщении.

Уточняется, что перевозить зерно будут в специально произведенных для проекта контейнерах - зерновозах. Так, из Кузбасса составы повезут зерно, обратно - любые грузы, кроме ядов и химии. Это позволит региону за 10 лет провезти по Транссибу 60 млн тонн грузов дополнительно, добавили в правительстве региона.

В 2022 году в Кузбассе был выращен рекордный урожай в 1,7 млн тонн зерна. В 2023 году стоит задача вырастить и собрать 2 млн тонн зерна.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.