Токаев: зарубежные компании вытесняют казахстанских экспортеров с их рынков сбыта

Президент республики отметил, что казахстанское содержание в товарах, используемых в крупнейших нефтегазовых проектах Тенгиз, Кашаган и Карачаганак, не достигает и 5%

АСТАНА, 12 сентября. /ТАСС/. Иностранные компании начинают вытеснять казахстанских экспортеров с их традиционных рынков сбыта. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями местного бизнеса.

"Сегодня наблюдается тенденция вытеснения зарубежными компаниями отечественных экспортеров с их традиционных рынков сбыта. Это касается, например, поставок казахстанского зерна в Иран. Аналогичные риски имеются в направлении Афганистана и стран Центральной Азии", - цитирует главу государства его пресс-служба.

Кроме того, президент констатировал, что казахстанское содержание в товарах, используемых в крупнейших нефтегазовых проектах Тенгиз, Кашаган и Карачаганак, не достигает и 5%. "Правительство должно добиваться перемещения проектных дизайн-офисов в Казахстан с обязательным привлечением местных инженеров и компаний. Здесь хотел бы отдельно отметить: речь не может идти о нарушении контрактных обязательств перед зарубежными партнерами. Мы работали и будем работать совместно с крупными зарубежными компаниями. По сути, это наша долгосрочная стратегия. В то же время мы обоснованно требуем вникнуть и в наши требования", - пояснил лидер страны.

По его словам, в связи с завершением проекта будущего расширения на Тенгизе высвобождаются десятки тысяч работников нефтесервисной отрасли. "Потенциально перспективными странами для трудоустройства казахских специалистов являются Катар и Саудовская Аравия", - считает Токаев.