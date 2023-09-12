ЦБ понизил курс доллара на 13 сентября до 94,7 рубля

Курс евро составил 101,56 рубля

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Банк России установил на 13 сентября 2023 года официальный курс доллара на уровне 94,7035 рубля, что на 1 рубль 80 копеек ниже предыдущего показателя.

Официальный курс евро понижен на 1 рубль 97 копеек, до 101,5646 рубля.

В то же время официальный курс юаня был понижен на 25 копеек, до 12,9522 рубля.

По данным Московской биржи на 15:56 мск, курс доллара на валютных торгах составлял 94,46 рубля (-0,65%). В то же время курс евро снижался до 101,27 рубля (-1,19%), курс юаня - до 12,918 рубля (-0,78%).