Пермский "Промобот" подал в суд на московскую компанию с аналогичным названием

Предварительное заседание по делу состоится 24 октября

ПЕРМЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Пермский производитель роботов "Промобот" подал в суд на московскую компанию с аналогичным названием. Как указано в картотеке Арбитражного суда Москвы, предварительное заседание по делу состоится 24 октября.

"Есть риск, что кто-то, маскируясь под нас, будет продавать сторонние товары и может испортить нашу деловую репутацию. Мы, используя торговую марку и право на наше название, хотим этот риск нивелировать", - сообщил ТАСС директор по развитию пермской компании "Промобот" Олег Кивокурцев.

Согласно данным сайта ФНС России, московская компания "Промобот" была создана 13 апреля 2023 года и занимается разработкой программного обеспечения, а также другими работами в области компьютерных технологий. Уставной капитал ООО составляет 110 тыс. рублей.

Пермская компания "Промобот" основана в 2015 году, с того же года является резидентом "Сколково". На данный момент компания - крупнейший производитель автономных сервисных роботов в Европе. Роботы компании работают в 43 странах в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей.