Венгрия будет сотрудничать с компанией Framatome в разработке топлива для АЭС

В ведомстве напомнили, что сотрудничают с Framatome в области мирного использования ядерной энергии с 2021 года

БУДАПЕШТ, 12 сентября. /ТАСС/. Министерство энергетики Венгрии и французская корпорация Framatome подписали меморандум о взаимопонимании по углублению сотрудничества, предусматривающий совместную работу по эксплуатации и снабжению топливом атомных электростанций. Как сообщило венгерское Минэнерго, подписи под документом поставили в Будапеште глава этого ведомства Чаба Лантош и генеральный директор французской компании Бернар Фонтана.

Министерство напомнило, что сотрудничает с Framatome в области мирного использования ядерной энергии с 2021 года. "Партнерство, ориентированное в первую очередь на образование, подготовку кадров, научные исследования и разработки, будет дополнено совместной работой по долгосрочной эксплуатации и снабжению топливом атомных электростанций", - говорится в опубликованном заявлении Минэнерго.

Единственная в Венгрии АЭС в Пакше, построенная в 1980-е годы советскими специалистами, работает на российском ядерном топливе. По сведениям интернет-издания Telex, 9 сентября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил на закрытой встрече с активистами Венгерского гражданского форума, что правительство страны намерено в перспективе перевести работу АЭС в Пакше на французское ядерное топливо, чтобы уменьшить энергетическую зависимость от России.

Опровержение посла и обращение в МИД

В то же время посол Венгрии в Москве Норберт Конкой, отвечая на запрос ТАСС, опроверг публикации Telex. "Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не делал заявления подобного содержания. Венгрия не намерена заменять российское топливо на АЭС "Пакш" французским топливом. Венгеро-российское сотрудничество в ядерной сфере развивается успешно, и Венгрия привержена продолжению этого сотрудничества", - отметил дипломат.

Обращение корреспондента ТАСС в МИД Венгрии с просьбой прояснить ситуацию со снабжением топливом АЭС в Пакше в связи с заявлением, якобы сделанным Орбаном, а также меморандумом между Минэнерго и французской компанией, пока осталось без ответа.

В заявлении министерства отмечается также, что правительство страны "расширяет и совершенствует существующие отношения с одним из крупнейших игроков в атомной отрасли". "Опыт Framatome может быть использован в Венгрии, например, для продления срока службы существующих энергоблоков или для внедрения технологий нового поколения", - указало энергетическое ведомство.

Компания Framatome, управляющая французскими АЭС, принимает также участие в проекте сооружения второй очереди станции в Пакше. Она должна в составе консорциума с германской Siemens Energy изготовить автоматизированную систему управления для двух новых энергоблоков "Пакш-2", хотя правительство ФРГ по политическим причинам пока не дает своей компании разрешения на такие работы.

Поиски топлива и АЭС в Пакше

Франция, располагающая самым большим количеством ядерных реакторов в Европе, самостоятельно производит для них топливо, импортируя уран из Австралии, Нигера, Казахстана и Узбекистана. В то же время поисками альтернативного топлива для российских водо-водяных энергетических реакторов (ВВЭР), работающих на станциях в Евросоюзе и на Украине, в последние годы занималась в основном американская компания Westinghouse. Эта работа ведется, в частности, по проекту Европейского сообщества по атомной энергии (Евратома), получившего название APIS - "Ускоренная программа надежного снабжения топливом реакторов ВВЭР". В июле нынешнего года дочернее предприятие венгерской государственной энергетической компании MVM, управляющее АЭС "Пакш", присоединилось к этому проекту.

Реакторы типа ВВЭР, разработанные советскими специалистами в 1950-е годы, являются наиболее распространенными в мире и работают, в частности, в странах Центральной и Восточной Европы. Поиск для них альтернативного топлива - взамен российского - ведется их владельцами с участием крупнейших западных компаний уже не первый год. Однако поиски идут с переменным успехом, их результаты неоднозначны. В последнее время эти усилия активизировались в связи с попытками ряда стран добиться от ЕС введения санкций против организаций и предприятий российской атомной отрасли. В любом случае эксперты считают, что такая работа за рубежом займет не один год и успех не гарантирован.

Станция в Пакше, построенная советскими специалистами в 1980-е годы, работает на российском ядерном топливе. Раньше оно доставлялось в Венгрию по железной дороге через территорию Украины, но после начала вооруженного конфликта в этой стране стало поступать другим путем. Сначала оно перевозится на судне по Черному морю в болгарский порт Варна, а затем по железной дороге через Болгарию и Румынию в Венгрию.

АЭС "Пакш" обеспечивает половину всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии. На станции, расположенной на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Одновременно идет строительство объектов второй очереди, в том числе пятого и шестого энергоблоков, по проекту Росатома. Москва подтвердила готовность финансировать этот проект, который оценивается в €12,5 млрд и который с самого начала предполагалось осуществить на 80% за счет российского кредита. Согласно расчетам, после ввода в строй в начале 2030-х годов двух новых ядерных реакторов ВВЭР-1200 мощность станции возрастет с нынешних 2 000 МВт до 4 400 МВт.