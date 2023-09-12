Премьер Польши заявил об отправке в ЕК ультиматума о продлении эмбарго на зерно с Украины

По словам премьер-министра республики Матеуша Моравецкого, Варшава не может согласиться на нанесение вреда польскому сельскохозяйственному рынку

ТАСС, 12 сентября. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил об отправке в Европейскую комиссию ультиматума по вопросу продления запрета на ввоз зерновых с Украины.

"Я отправил ЕК ультиматум. Или 15 сентября продляется запрет на ввоз четырех видов украинского зерна, или мы сами продлим этот запрет", - сказал он на брифинге.

По словам Моравецкого, Польша не может согласиться на нанесение вреда польскому сельскохозяйственному рынку, а украинские поставки представляют собой угрозу для него. "Мы стремимся к приемлемым условиям для нас, для наших фермеров", - указал он.

Ранее правительство Польши на заседании утвердило постановление, запрещающее ввоз зерновых с Украины в страну после 15 сентября, когда истекает соответствующее эмбарго, введенное Еврокомиссией. Это постановление вступит в силу, если ЕК не продлит свое решение. Речь не идет о транзите украинских зерновых в третьи страны.

В апреле пять стран Центральной Европы (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение Еврокомиссии установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Сейчас эти пять стран добиваются продления эмбарго по крайней мере до конца года.