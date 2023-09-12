В российских торговых сетях может появиться кофе из Мьянмы

По словам главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова, растет заинтересованность российских компаний в мьянманской продукции

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Российские торговые сети изучают возможности закупок кофе из Мьянмы. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников по итогам прошедшей на полях Восточного экономического форума встречи с министром транспорта и связи Мьянмы Мья Тун У и министром инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы Кан Зо.

"Видим перспективы для наращивания торговли между нашими странами, прежде всего, энергоресурсами, а также сельскохозяйственной продукцией, - сказал Решетников, слова которого приводит пресс-служба Минэкономразвития РФ. - Растет заинтересованность российских компаний в мьянманской продукции. В первом полугодии 2023 года выросли объемы импорта из Мьянмы фруктов и продукции из них. В настоящее время в российских торговых сетях изучают возможность закупки мьянманского кофе, введения его в постоянный ассортимент".

Стороны также отметили прогресс в совместной работе по развитию безопасной системы взаиморасчетов, расширению сотрудничества в области платежных систем.

В Минэкономразвития РФ также сообщили, что стороны договорились о подписании нового соглашения по защите капиталовложений и инвестиций. Это позволит усилить стимулирование взаимных инвестиций. Выйти на подписание соглашения планируется в 2024 году.

В новость внесена правка (16:57 мск) - уточняются имя и фамилия министра транспорта и связи Мьянмы в первом абзаце - верно Мья Тун У.