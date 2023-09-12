Fraport не может в одностороннем порядке выйти из капитала Пулково до 2025 года

По словам представителя компании, в настоящее время рассматриваются дальнейшие варианты выхода

БЕРЛИН, 12 сентября. /ТАСС/. Германская компания Fraport в соответствии с условиями контракта не может продать свою долю в управляющей компании петербургского аэропорта Пулково в одностороннем порядке, в настоящее время рассматриваются различные варианты выхода из капитала. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила представитель Fraport в ответ на просьбу прокомментировать появившуюся ранее информацию о том, что компания намерена продать свою долю в аэропорту Пулково.

"Fraport всегда подчеркивала, что в соответствии с условиями контракта односторонний выход из миноритарного пакета акций аэропорта в Санкт-Петербурге до 2025 года невозможен. Это по-прежнему актуально", - сказала представитель компании. В то же время, по ее словам, рассматриваются дальнейшие варианты выхода.

"Мы сообщим об этом, если возникнет альтернативный сценарий выхода. На данный момент это невозможно предвидеть. Мы просим понять: поэтому мы не хотим быть причастны к слухам и спекуляциям и не будем их комментировать до дальнейшего уведомления", - резюмировала представитель Fraport.

Во вторник глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Восточного экономического форума заявил журналистам, что германская компания Fraport планирует продать свою долю в аэропорту Пулково, на эти акции претендуют покупатели из России. По его словам, в доли в Пулково заинтересованы "все, кто имеет аэропорты в России".

Fraport AG является акционером ООО "Воздушные ворота Северной столицы" с 2009 года, в настоящее время владеет 25% в компании. При этом Fraport не имеет персонала на месте и не ведет никакой коммерческой деятельности в Пулково. Аэропорт Пулково управляется компанией "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС). В состав акционеров ВВСС входят в том числе Банк ВТБ и РФПИ с пулом инвесторов.