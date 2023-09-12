Эксперт считает, что Запад пытается с помощью кредитов сделать страны Африки зависимыми

Директор Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Андрей Маслов заявил, что в обмен на кредиты африканские страны "лишаются возможности принимать самостоятельные решения, что ведет и к экономическому урону, заключению долгосрочных контрактов на невыгодных условиях"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Запад с помощью кредитов пытается лишить африканские страны политической самостоятельности, эти финансовые инструменты используются, чтобы удержать бывшие колонии в орбите влияния. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС директор Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Андрей Маслов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), что Запад обременил все страны Африки долговыми обязательствами, которые невозможно выплатить. По его словам, Россия применяет совершенно другие подходы, что ценят партнеры в Африке.

"Западные кредиторы обыкновенно преследуют политические цели, ставят политические условия, кредитование остается инструментом удержания бывших колоний в орбите влияния, удержания позиций", - сказал Маслов. По его словам, в обмен на кредиты африканские страны "лишаются возможности принимать самостоятельные решения, что ведет и к экономическому урону, заключению долгосрочных контрактов на невыгодных условиях".

"Ряд стран балансирует на грани долгового кризиса, стоимость обслуживания долгов непомерно высока, - продолжил эксперт. - В Мозамбике в 2021 году платежи по долгам превысили валютные поступления, еще в восьми странах больше четверти валютных поступлений уходит на обслуживание долга".

Подход России

Маслов обратил внимание, что Россия, в отличие от западных стран, "крайне избирательно кредитует африканских партнеров". "Почти всегда эти кредиты выдаются с целью расширения российского экспорта", - уточнил аналитик. В этом контексте он отметил, что расширение кредитования африканских стран - покупателей российской продукции "целесообразно и должно занять важное место в портфеле наших инструментов".

"Сальдо торговли России с Африкой превышает $10 млрд в год, за 10 лет накопилось почти 100 млрд, в следующие 10 лет мы можем заработать в Африке еще больше, однако для закрепления на рынках в условиях жесткой, в том числе политической конкуренции в ряде случаев нужно и кредитовать покупателей", - пояснил он.

Специалист подчеркнул, что кредитование "должно быть жестко увязано с задачей дедолларизации внешней торговли". "Те механизмы, которые находятся в проработке, учитывают это важнейшее требование", - уверен Маслов.