12 сентября, 14:08
Восточный экономический форум

Шохин считает, что приватизация госпредприятий пока идет недостаточно эффективно

По словам главы РСПП, нет необходимости дополнительно увеличивать присутствие государства в российской экономике

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Перешедшие под государственное управление активы далеко не всегда выставляются на приватизационные аукционы. Об этом в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

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"Еще весной многие коллеги по РСПП предлагали начать массовую приватизацию. Но сейчас мы видим, к сожалению, не массовую приватизацию, а ползучую национализацию. Причем речь идет о возврате в казну без выставления на приватизационные аукционы некоторых активов, которые оказались у частных собственников, как считает Генпрокуратура, с нарушением приватизационного законодательства, законодательства, связанного со стратегическими хозяйственными обществами либо с ограничениями, установленными антикоррупционным законодательством", - сказал Шохин.

Глава РСПП считает, что нет необходимости дополнительно увеличивать присутствие государства в российской экономике.

Выступая на ВЭФ президент России Владимир Путин заявил, что деприватизации в России не будет.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ. 

Теги:
РоссияВосточный экономический форумШохин, Александр Николаевич
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