Шохин заявил, что Минфин против исключений при уплате налога на сверхприбыль

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей сообщил, что РСПП в письме первому вице-премьеру Андрею Белоусову предложил исключить институты развития из перечня плательщиков этого налога, направив освободившиеся средства на их докапитализацию

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов России выступает против сокращения списка плательщиков налога на сверхприбыль прошлых лет. Об этом в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"Реакция Минфина традиционная: желательно никого не исключать из этой системы. Подход понятный. Если кого-то исключить, увеличивается нагрузка на тех, кто будет платить. Не могу сказать, что у нас очень многие были бы счастливы, если бы увеличилась подобная налоговая нагрузка", - сказал Шохин.

При этом он отметил, что РСПП в письме первому вице-премьеру Андрею Белоусову предложил исключить институты развития из перечня плательщиков этого налога, направив освободившиеся средства на их докапитализацию. Однако, если государство найдет средства для этих институтов из других источников, союз готов согласиться на уплату ими дополнительного налога.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.