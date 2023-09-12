12 сентября, 14:07
Восточный экономический форум

Глава РСПП считает маловероятным повышение налогов до президентских выборов

Александр Шохин отметил, что сейчас подходящее время для диалога между государством и бизнесом о будущей экономической политике

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Повышение налогов в РФ вряд ли произойдет до президентских выборов 2024 года. Об этом в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

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"Наверное, сейчас какой-то активности правительства по повышению налогов не будет до президентских выборов", - сказал он.

При этом глава РСПП отметил, что сейчас подходящее время для диалога между государством и бизнесом о будущей экономической политике. В частности, необходимо заранее обсудить основные положения бюджета на 2024 год, чтобы не решать все вопросы в ходе второго чтения законопроекта, полагает Шохин.

Выступая на ВЭФ, президент России Владимир Путин заявил, что правительство пока не видит необходимости повышать налоги.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ. 

Теги:
РоссияВосточный экономический форумШохин, Александр Николаевич
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