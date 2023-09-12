Прямой рейс из Москвы в Санья на Хайнане могут запустить в октябре

Местные отели размещают вывески и указатели на русском языке, а также готовят персонал к приему русскоговорящих туристов

ШАНХАЙ, 12 сентября. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Прямой авиарейс между Москвой и городом Санья в южной китайской провинции Хайнань может быть запущен в октябре этого года, интерес к выполнению перелетов по данному маршруту проявили как китайские, так и российские авиаперевозчики. Об этом сообщили в Управлении по развитию туризма города Санья, отвечая на соответствующий запрос корреспондента ТАСС.

"Что касается работы по продвижению открытия рейса Санья - Москва, то она находится на завершающем этапе. Hainan Airlines, "Аэрофлот", China Southern Airlines и другие авиакомпании в позитивном ключе высказали свои намерения относительно открытия рейса. В настоящее время продвигающаяся быстрее всех в этом направлении авиакомпания подала заявку на утверждение расписания полетов и проходит другую связанную с разрешением работу. Если процесс утверждения пройдет гладко, то, как ожидается, он откроется в октябре", - уточнили в ведомстве.

Ранее глава данного управления Е Цзялинь выразил надежду на то, что прямые перелеты из Москвы в Санья могут быть запущены до конца текущего года. Он также назвал Россию в качестве одного из ключевых рынков в сфере туризма.

До начала распространения COVID-19 и введения всех соответствующих ограничений на пересечение границы Россия входила в тройку лидеров среди стран, которые больше всех отправляли туристов в Санья. К примеру, в 2019 году город принял порядка 300 тыс. российских туристов. Прямое авиасообщение между Россией и Хайнанем пока не восстановлено, туристы вынуждены добираться до острова с пересадкой через другие города Китая.

Остров готовится к приему гостей из России

В настоящее время, рассказали в управлении, активно идет подготовка всей туристической инфраструктуры к возобновлению потока российских туристов в Санья, который славится пляжами, местной культурой и достопримечательностями. Местные отели размещают вывески и указатели на русском языке, а также готовят персонал к приему русскоговорящих туристов.

Туристические компании, в свою очередь, разрабатывают для российских гостей эксклюзивные и разнообразные льготные групповые пакеты и запускают новые продукты, предусматривающие посещение местных достопримечательностей. Кроме того, проводится работа по налаживанию взаимодействия с российскими специалистами в туристической сфере. Наряду со всем этим, рассказали в ведомстве, продвигается программа организации тренингов по русскому языку для персонала крупных туристических компаний в Санья.

Как уточнили в управлении, в настоящее время также идет работа по ускорению открытия и других маршрутов для авиаперелетов между Россией и китайской провинцией Хайнань. Речь идет, в частности, о рейсах из Санья в Санкт-Петербург.

Восстановление авиасообщения в Санья

В настоящее время город Санья активно восстанавливает пострадавшее из-за пандемии авиасообщение как с другими регионами Китая, так и с зарубежными странами. Связано это с некоторыми факторами, в числе которых, в частности, повышение квоты для одного человека на покупки в магазинах беспошлинной торговли, снятие запрета на групповые туристические поездки, улучшение эпидемиологической ситуации и активная реализация программы по построению на Хайнане свободного торгового порта, а также международного центра туризма и потребления.