В АКАР спрогнозировали рост объема рекламного рынка России в 2023 году на 25-30%

По итогам 2022 года он сократился на 2% и составил 392 млрд рублей, отметили в Ассоциации коммуникационных агентств России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Объем рекламы в средствах ее распространения в России по итогам 2023 года может вырасти на 25-30%. Такое мнение ТАСС высказал первый вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Валентин Смоляков.

"Что касается прогноза роста рынка по итогам 2023 года, то некоторые эксперты высказывают возможность роста объемов на 25-30%. Я думаю, что этих показателей мы сможем добиться", - сказал он.

В презентации АКАР, имеющейся в распоряжении ТАСС, указывается, что по итогам 2022 года объем рекламного рынка сократился на 2% и составил 392 млрд рублей. Объем регионального рекламного рынка в то же время снизился на 3%, до 39,2 млрд рублей. Суммарный объем российского рынка маркетинговых коммуникаций, по оценке ассоциации, в 2022 году составил 1 трлн рублей.

За первое полугодие 2023 года объем российского рынка рекламы вырос относительно аналогичного периода прошлого года на 27% и достиг 315 млрд рублей, добавил Смоляков. При этом, по его словам, с февраля 2022 года в России существенно сократилась доля иностранных рекламодателей, однако часть из них осталась на рынке. "В целом, опираемся на российских рекламодателей. <…> Но у нас много дружественных стран - это и Китай, и Турция, и Египет, Иран и прочие", - заключил первый вице-президент АКАР.

14 сентября в Екатеринбурге состоится национальный рекламный форум "Регионы". В его рамках пройдет порядка 30 различных сессий, посвященных рекламному рынку, всего ожидается более 100 спикеров и порядка 1 тыс. участников. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.