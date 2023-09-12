Россия и АСЕАН намерены продвигать концепцию технологического суверенитета

Как отметил председатель Делового совета Россия - АСЕАН Иван Поляков, приоритетными направлениями являются технологии в области электроники, телекоммуникаций, энергетики, искусственного интеллекта, а также информационные, квантовые, промышленные и агротехнологии

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Деловой совет Россия - АСЕАН и автономная некоммерческая организация (АНО) "Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ)" подписали соглашение о сотрудничестве на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщил ТАСС председатель Делового совета Россия - АСЕАН Иван Поляков.

По его словам, Деловой совет и НТИ выразили намерение продвигать концепцию технологического суверенитета через кооперацию и реализацию совместных с АСЕАН программ. В фокусе приоритетных направлений технологии в области электроники, телекоммуникаций, энергетики, искусственного интеллекта, а также информационные, квантовые, промышленные и агротехнологии. В рамках сотрудничества "Платформа Национальной технологической инициативы" и Деловой совет Россия - АСЕАН могут формировать долгосрочные и краткосрочные программы совместных мероприятий и проектов, а также создавать рабочие группы по отдельным направлениям, рассказал Поляков.

Он назвал впечатляющим потенциал развития технологических отношений со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. "Можно с уверенностью сказать, что к началу 2025 года масштаб сотрудничества НТИ с партнерами в АСЕАН составит 500 млрд рублей, в 2026 году превысит 1 трлн, а к концу 2028 года преодолеет отметку 3 трлн рублей", - полагает председатель Делового совета.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.