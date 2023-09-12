ЦБ установил минимальные требования к страхованию банковских карт

Полисы добровольного страхования должны не только защищать от потери карты или ее повреждения, но и включать такие риски, как мошенническое списание денег, отметил регулятор

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Полисы добровольного страхования банковских карт должны не только защищать от потери карты или ее повреждения, но и включать другие риски - например, мошенническое списание денег. Указание Банка России вступает в силу с 1 октября 2023 года, следует из сообщения на сайте регулятора.

"По таким рискам установлен лимит страховой выплаты в размере 100 тыс. рублей, в пределах которого страховщик возместит потери клиента в полном объеме", - добавил регулятор.

При этом страховщик вправе предусмотреть более высокий размер страхового возмещения, тогда компенсация будет ограничена этим значением. По данным Банка России, в 2022 году средняя сумма одной операции без согласия клиента - физического лица составила 15,32 тыс. рублей.

Из страхового покрытия исключаются случаи, по которым банк по закону обязан возвращать похищенные средства. Урегулировать убыток страховщик должен в течение 30 дней после получения заявления от пострадавшего.