12 сентября, 14:12,
обновлено 12 сентября, 14:19

ЦБ установил минимальные требования к страхованию банковских карт

Полисы добровольного страхования должны не только защищать от потери карты или ее повреждения, но и включать такие риски, как мошенническое списание денег, отметил регулятор

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Полисы добровольного страхования банковских карт должны не только защищать от потери карты или ее повреждения, но и включать другие риски - например, мошенническое списание денег. Указание Банка России вступает в силу с 1 октября 2023 года, следует из сообщения на сайте регулятора.

"По таким рискам установлен лимит страховой выплаты в размере 100 тыс. рублей, в пределах которого страховщик возместит потери клиента в полном объеме", - добавил регулятор.

При этом страховщик вправе предусмотреть более высокий размер страхового возмещения, тогда компенсация будет ограничена этим значением. По данным Банка России, в 2022 году средняя сумма одной операции без согласия клиента - физического лица составила 15,32 тыс. рублей.

Из страхового покрытия исключаются случаи, по которым банк по закону обязан возвращать похищенные средства. Урегулировать убыток страховщик должен в течение 30 дней после получения заявления от пострадавшего. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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