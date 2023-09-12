12 сентября, 14:41

На Украине к началу отопительного сезона отремонтировали семь из девяти энергоблоков АЭС

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил, что также отремонтировали порядка 80% оборудования теплоэлектроцентралей

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Семь из девяти атомных энергоблоков отремонтированы на Украине к началу отопительного сезона. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"Отремонтировано семь атомных энергоблоков, еще два станут в строй до старта отопительного сезона", - написал он в Telegram-канале. По словам премьера, также в стране отремонтировали порядка 80% оборудования теплоэлектроцентралей.

Шмыгаль добавил, что к началу сезона на Украине заработают 25 энергоблоков ТЭС. "ГЭС. Отремонтированы и находятся в ремонте 35 гидроагрегатов мощностью около 2,3 ГВт", - отметил он.

Всего под контролем Украины находятся три действующих АЭС (Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская), на которых работают девять энергоблоков. 

Теги:
УкраинаШмыгаль, Денис Анатольевич
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