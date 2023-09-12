Володин предложил проверить, как исполняется запрет продажи вейпов несовершеннолетним

По словам председателя Госдумы, "вопросы мониторинга законодательства, анализа правоприменительной практики напрямую влияют на повышение качества принимаемых законов"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил центру мониторинга законодательства и провоприменения МГЮА им. О. Е. Кутафина проанализировать исполнение законов о запрете продажи вейпов несовершеннолетним и о запрете продажи алкоголя в многоквартирных дома. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.

"Вячеслав Володин предложил центру проанализировать правоприменение принятых недавно законов о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, а также о запрете работы так называемых наливаек - точек круглосуточной продажи алкоголя в многоквартирных домах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что во время визита в университет Володин отметил, что "вопросы мониторинга законодательства, анализа правоприменительной практики напрямую влияют на повышение качества принимаемых законов".

По словам политика, такой анализ позволяет депутатам понять, "как работает закон в регионе, [как он] влияет на человека, помогает гражданину или есть какая то проблема, которую надо исправить".

О законах

В апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении правил оборота вейпов, который подразумевает запрет продажи подобных устройств, в том числе безникотиновых, несовершеннолетним. Закон вступил в силу с 1 июня.

В апреле 2020 года президентом РФ был подписан закон о запрете продажи алкоголя в кафе, ресторанах и барах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания не превышает 20 кв. м. Закон вступил в силу в мае того же года.