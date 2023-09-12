"Почта банк" намерен развивать сотрудничество с Иркутской областью, Камчаткой и Кузбассом

В центре внимания банка - проекты, направленные на повышение удобства и доступности услуг, а также реализация социально-экономических программ

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Глава "Почта банка" Александр Пахомов в рамках ВЭФ-2023 провел встречи и подписал соглашения о сотрудничестве с губернаторами Кемеровской, Иркутской областей и Камчатского края, следует из сообщения банка. "Почта банк" намерен развивать в регионах доступность финансовых услуг, а также ряд программ в социальной и финансово-кредитной сфере.

В центре внимания - проекты, направленные на повышение удобства и доступности банковских услуг, в том числе в малых и удаленных населенных пунктах, а также реализация социально-экономических программ. "Почта банк" имеет обширную сеть отделений по всей стране - около 25 тыс. точек обслуживания, при этом мы работаем даже в небольших поселках, где нет других банков. Благодаря этому практически у каждого жителя нашей страны есть возможность рядом с домом открыть счет, оформить банковскую карту, получить кредит, снять наличные, а также получить любую финансовую консультацию. Делать финансовые услуги и сервисы ближе и доступнее - социальная миссия "Почта банка". Одновременно это один из ключевых факторов успешного социально-экономического развития территорий. И на этом пути мы идем рука об руку с региональными властями, в постоянном диалоге с ними, чтобы быть еще эффективнее и ближе к нуждам регионов и их жителей", - прокомментировал президент - председатель правления "Почта банка".

Сотрудничество с регионами

Так, с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым был подписан план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве в регионе - внедрению современных банковских технологий и развитию банковской инфраструктуры, развитие и повышение объема безналичных платежей, в том числе с использованием карт национальной платежной системы. Важное направление работы - повышение финансовой грамотности кузбассовцев.

Доступность финансовых услуг планируется развивать и на Камчатке. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов подчеркнул важную социальную значимость сотрудничества, особенно для граждан из малых и труднодоступных населенных пунктов. "Для нас как для региона, в котором расположено огромное количество маленьких, труднодоступных поселков часто отделения почты являются критически важным источником коммуникации. Государственные услуги, доставка почтовых отправлений, интернет-заказов происходит через отделения. Кроме того, через офисы "Почта банка" жителям отдаленных населенных пунктов доступны банковские сервисы разного характера. Отдельно отмечу, что часто в отдаленные офисы сложно найти сотрудников. В этом случае совмещение должностей в почтовом отделении и "Почта банке" может решить данную ситуацию", - сказал Владимир Солодов.

Иркутская область и "Почта банк" также будут развивать сотрудничество в финансово-кредитной сфере. С губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым подписано соглашение о сотрудничестве и дорожная карта, достигнута договоренность о масштабировании банковской инфраструктуры и реализации социально значимых программ. В фокусе диалога - повышение экономического потенциала региона, наращивание финансовой инфраструктуры и присутствия банка в районах области.

Особое внимание на встречах с руководством регионов уделили теме развития индивидуального жилищного строительства и доступного финансирования. Александр Пахомов рассказал, что "Почта банк" активно развивает льготную ипотеку на строительство своего дома в регионах, при этом фокус будет сделан на небольших городах и поселках, где наиболее острая потребность жителей в таких кредитах и одновременно высокий уровень проникновения индивидуального жилищного строительства. "Мы работаем по всей стране, и видим, что люди хотят жить на своей земле, а не переезжать в тесные квартиры в крупных городах. Не хватает только финансовых инструментов. Поэтому одна из наших задач - способствовать улучшению жилищных условий граждан, сделать кредит на свой дом доступным, удобным, простым. Это позволит семьям жить в более комфортных условиях, повысит рождаемость, благоприятно повлияет на локальные рынки труда и развитие экономики регионов", - подчеркнул Пахомов.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.