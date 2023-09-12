Расписки VK с 19 сентября временно прекратят торговаться на Мосбирже

Причиной стала редомициляция компании с Британских Виргинских островов в Россию, отметили в Мосбирже

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Глобальные депозитарные расписки (ГДР) VK с 19 сентября временно не будут торговаться на Московской бирже в связи с редомициляцией компании с Британских Виргинских островов в Россию, говорится в сообщении Мосбиржи.

"В связи с процедурой редомициляции эмитента VK Company Limited (VKCO) и временным прекращением торгов акциями компании в режиме T+ с 19 сентября 2023 года в индексах Мосбиржи в течение всего периода приостановки будет учитываться официальная цена закрытия, определенная в день приостановки торгов. При расчете валютных индексов рублевая цена акций будет корректироваться на текущий валютный курс", - говорится в сообщении Мосбиржи.

В "Тинькофф инвестициях" ТАСС рассказали, что последний день для покупки или продажи расписок VK - 18 сентября. "После этого в течение неопределенного времени не сможете их купить или продать", - сообщили ТАСС в службе поддержки компании. Также там добавили, что 14 сентября брокер исключит бумаги VK из перечня ликвидного имущества. "Если у вас есть короткая позиция - шорт, ее нужно закрыть до 14 сентября. Шорты по бумагам VKCO, которые останутся, брокер закроет принудительно", - отметили в "Тинькофф инвестициях".

Ранее VK заявила о том, что листинг ГДР на Лондонской фондовой бирже прекращен с 12 сентября.

Ранее акционеры и совет директоров VK утвердили перерегистрацию юридического лица с Британских Виргинских островов в Россию - в специальный административный район на острове Октябрьский в Калининградской области.