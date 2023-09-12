Патрушев: ситуация с поставками топлива АПК улучшилась по сравнению с прошлой неделей

Глава Минсельхоза заверил, что ситуация с поставками топлива не отразится на уборке урожая

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Ситуация с поставками топлива аграриям значительно улучшилась по сравнению с предыдущей неделей, сообщил глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев в комментарии Первому каналу на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"В ручном режиме сейчас решаем эту задачу. В принципе ситуация значительно лучше, чем была еще неделю назад", - сказал он.

Патрушев также заверил, что ситуация с поставками топлива не отразится на уборке урожая, он весь будет собран.

"Все будет в порядке. И урожай соберем, и озимые отсеем", - отметил глава Минсельхоза РФ.

Ранее в рамках ВЭФ министр энергетики РФ Николай Шульгинов сообщил журналистам о том, что Минэнерго работает над стабилизацией топливного рынка, поручения президента России Владимира Путина по дополнительным мерам будут исполнены.

Кабмин не среагировал своевременно в ситуации с ценами на топливо, но сейчас уже правительство и производители договорились, как действовать, заявил ранее на ВЭФ президент России. Он добавил, что было очень важно обеспечить сельхозпроизводителя дизельным топливом, которого физически стало не хватать. Сейчас, по словам Путина, топливо физически появилось, вопрос регулирования цен.

Как отмечал Патрушев на прошлой неделе, проблема с наличием горюче-смазочных материалов для аграриев в нескольких регионах может негативно сказаться на уборочной компании и на севе озимых.

О ВЭФ

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.