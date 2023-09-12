Ташкент и Москва намерены организовать перевозки грузов через Туркмению и Каспийское море

Стороны также обсудили возможность открытия нового прямого авиарейса из Ташкента в Южно-Сахалинск

ТАШКЕНТ, 12 сентября. /ТАСС/. Министерства транспорта Узбекистана и России прорабатывают организацию перевозки грузов по мультимодальному маршруту "Узбекистан - Туркмения - Каспийское море -.Россия". Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Узбекистана.

По ее данным, 12 сентября в Ташкенте прошла встреча министра транспорта Узбекистана Ильхома Махкамова и заместителя главы Минтранса РФ Дмитрия Зверева, которые обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

"Представители двух ведомства также рассмотрели организацию экспортно-импортных перевозок грузов между странами по мультимодальному маршруту "Узбекистан - Туркмения - Каспийское море - Россия", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе этих переговоров обсуждалась возможность открытия нового прямого авиарейса из Ташкента в Южно-Сахалинск.

В ведомстве также сообщили, что помимо этого были "рассмотрены вопросы увеличения количества бланков разрешений на осуществление международных автомобильных перевозок, частоты выполнения полетов между городами двух стран".