В Хабаровском крае намерены построить два предприятия по переработке отходов до 2026 года

Объем инвестиций в проекты составит около 5 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Два предприятия по переработке отходов годовой мощностью 360 тыс. тонн планируется построить в Хабаровском крае до конца 2025 года. Стоимость может составить 5 млрд рублей, сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

"В Хабаровском крае планируется реализация двух крупных концессионных проектов общей мощностью 360 тыс. тонн в год. Создание этих объектов позволит региону практически полностью обеспечить достижение показателей федерального проекта на территории края", - заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Объем инвестиций в проекты составит около 5 млрд рублей. РЭО готов предоставить до 95% от суммы, подтвержденной заключениями государственной экспертизы. В ближайшее время власти края планируют опубликовать частную концессионную инициативу. Создание предприятий запланировано до конца 2025 года.

"Сегодня ведутся переговоры на заключение концессии на объекты обращения с твердыми коммунальными отходами и в Хабаровске, и в Комсомольске-на-Амуре. На реализацию проектов инвестор заинтересован привлечь средства РЭО, что позволит сдержать рост тарифа. И мы в этом заинтересованы. Это очередной шаг к созданию современной инфраструктуры обращения с отходами в Хабаровском крае", - приводятся в сообщении слова главы региона Михаила Дегтярева.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Всего до 2030 года должны построить или реконструировать 868 предприятий по обращению с отходами. Планируется отправлять на обработку или сортировку 100% бытовых отходов, из которых только 50% будут отправляться на захоронение. По состоянию на конец 2022 года доля отходов, направленных на обработку (сортировку), составляла 50,2%, на переработку - 12%.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.