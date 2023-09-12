Украина направила $2,3 млрд на восстановление энергетических объектов

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил, что в эту сумму входит помощь иностранных партнеров

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Восстановление энергетики Украины уже обошлось в $2,3 млрд. Как сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, в эту сумму входит помощь иностранных партнеров.

"Вместе правительство Украины и государства-союзники направили на восстановление и защиту энергетики уже $2,3 млрд. Это, в частности, деньги Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка, ЕБРР, США, Японии, Северной экологической [финансовой] корпорации, USAID (Агентство США по международному развитию) и других наших партнеров", - заявил Шмыгаль на совещании, посвященном подготовке к новому отопительному сезону. Видеозапись заседания опубликована в Telegram-канале премьера.

Власти Украины отмечают, что к началу отопительного сезона энергетический сектор страны находится в непростом положении. Глава компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий признавал невозможность восстановить к этому времени все поврежденные энергетические объекты. В офисе президента Украины прогнозируют, что предстоящая зима окажется для энергетической системы страны гораздо сложнее предыдущей.

Ранее Министерство энергетики Украины сообщало, что Всемирный банк направит на обеспечение устойчивости украинской энергосистемы в зимний отопительный период $500 млн. В свою очередь глава ведомства Герман Галущенко проинформировал, что в энергосистему планируется добавить 1,7 ГВт. 12 сентября Шмыгаль сообщил, что из этих мощностей уже добавлено 804 МВт.