Совет директоров "Транснефти" 15 сентября рассмотрит вопрос о дроблении акций

По данным на 17:57 мск, стоимость привилегированных акций компании на Мосбирже составляет 148,4 тыс. рублей за бумагу

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Совет директоров "Транснефти" на заседании 15 сентября рассмотрит вопрос о дроблении акций. Об этом говорится в сообщении компании.

В повестке заседания значится вопрос "о рекомендациях по дроблению акций ПАО "Транснефть".

По данным на 17:57 мск, стоимость привилегированных акций "Транснефти" на Московской бирже составляет 148,4 тыс. рублей за бумагу (+3,78%). К 18:07 стоимость акций компании замедлила рост до 148,35 тыс. рублей (+3,74%).

О компании

"Транснефть" - российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов России. Государству принадлежит 78,55% уставного капитала компании, или 100% голосующих акций.