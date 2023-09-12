В Приангарье заявили, что перевод Байкальска на электроотопление займет около двух лет

Губернатор региона Игорь Кобзев отметил, что износ котельной бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината превышает 70%

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Старая угольная котельная, которая находится в аварийном состоянии, будет обеспечивать теплом моногород Байкальск в Иркутской области еще около двух лет, параллельно муниципалитет будет переводиться на электроотопление. Об этом сообщил ТАСС губернатор Приангарья Игорь Кобзев на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Еще года два тепло на город будет идти от котельной. И параллельно заводим все объекты на электроотопление", - сказал глава региона.

Утверждена актуализированная схема теплоснабжения Байкальска на 2023-2033 годы, в ней предусмотрена замена старой угольной котельной на блочно-модульные электрокотельные.

Сейчас Байкальск, где проживают 12,5 тыс. человек, отапливает котельная бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), ее износ превышает 70%. Пока работал комбинат, теплоисточник находился в его собственности, обеспечивал теплоресурсом производство и город. Котельная была передана в муниципальную собственность после того, как предприятие закрылось.

Байкальск находится на южном берегу Байкала. БЦБК был градообразующим предприятием, проработавшим с 1966 по 2013 год. В конце 2022 года правительство РФ утвердило программу социально-экономического развития моногорода. Она включает 62 мероприятия, в частности модернизацию инженерной инфраструктуры, расселение аварийного жилья, создание кварталов малоэтажной деревянной застройки, развитие транспортной системы.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.