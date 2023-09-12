Запрет на ввоз из России авто и ноутбуков. Как реагируют страны ЕС на разъяснения ЕК

Еврокомиссия (ЕК) 8 сентября обнародовала разъяснения касательно применения санкций в отношении России. Они содержат информацию о запрете на ввоз из РФ в Евросоюз (ЕС) товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС № 833/2014, - от автомобилей, смартфонов и ноутбуков до одежды, чемоданов, зубной пасты и шампуней.

Представитель ЕК Балаш Уйвари отмечал, что ЕС может не конфисковывать одежду россиян, но автомобили, зарегистрированные в РФ, не могут въезжать на территорию сообщества.

Разные страны ЕС приняли разные решения относительно исполнения запрета. Подробнее - в материале ТАСС.

Комментарии стран ЕС

Глава МВД Литвы Агне Билотайте заявила, что таможенные органы республики будут конфисковывать въезжающие в страну автомобили, зарегистрированные в России. Исключением будут случаи, когда пересекающий границу предъявит доказательства того, что он едет транзитом в Калининград. Как пояснил представитель литовской таможни Роландас Юргайтис, до сих пор правовой статус зарегистрированных в РФ транспортных средств не был прояснен

Латвия с 18:00 12 сентября закрыла въезд для автомобилей с российскими номерными знаками. Запрет не распространяется на транспортные средства, предназначенные для использования дипломатическими и консульскими представительствами ЕС и его членов, включая делегации, посольства и миссии. Кроме того, физлицам будет разрешено возвращаться из ЕС в Россию на легковых транспортных средствах, зарегистрированных в РФ, если они не декларируются как товары и используются только в качестве средства передвижения.

В Финляндию автомобили с российской регистрацией смогут въезжать без угрозы конфискации. Глава ответственного за соблюдение санкционного режима отдела МИД Финляндии Пиа Сариваара подчеркнула, что новостные заголовки о конфискации машин "не соответствуют действительности".

Таможня Австрии к настоящему моменту не фиксировала случаев конфискации на таможне автомобилей с российскими номерами или личных вещей россиян.

Руководитель Налогово-таможенного департамента по таможенному контролю Эстонии Антс Кутти сообщил, что разъяснения ЕК подробно изучаются. По его словам, этот вопрос важно обсудить с Литвой, Латвией и Финляндией.

Реакция России на разъяснения ЕК