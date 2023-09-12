Запрет на ввоз из России авто и ноутбуков. Как реагируют страны ЕС на разъяснения ЕК

Еврокомиссия (ЕК) 8 сентября обнародовала разъяснения касательно применения санкций в отношении России. Они содержат информацию о запрете на ввоз из РФ в Евросоюз (ЕС) товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС № 833/2014, - от автомобилей, смартфонов и ноутбуков до одежды, чемоданов, зубной пасты и шампуней.
Представитель ЕК Балаш Уйвари отмечал, что ЕС может не конфисковывать одежду россиян, но автомобили, зарегистрированные в РФ, не могут въезжать на территорию сообщества.
Разные страны ЕС приняли разные решения относительно исполнения запрета. Подробнее - в материале ТАСС.
Комментарии стран ЕС
- Глава МВД Литвы Агне Билотайте заявила, что таможенные органы республики будут конфисковывать въезжающие в страну автомобили, зарегистрированные в России. Исключением будут случаи, когда пересекающий границу предъявит доказательства того, что он едет транзитом в Калининград. Как пояснил представитель литовской таможни Роландас Юргайтис, до сих пор правовой статус зарегистрированных в РФ транспортных средств не был прояснен
- Латвия с 18:00 12 сентября закрыла въезд для автомобилей с российскими номерными знаками. Запрет не распространяется на транспортные средства, предназначенные для использования дипломатическими и консульскими представительствами ЕС и его членов, включая делегации, посольства и миссии. Кроме того, физлицам будет разрешено возвращаться из ЕС в Россию на легковых транспортных средствах, зарегистрированных в РФ, если они не декларируются как товары и используются только в качестве средства передвижения.
- В Финляндию автомобили с российской регистрацией смогут въезжать без угрозы конфискации. Глава ответственного за соблюдение санкционного режима отдела МИД Финляндии Пиа Сариваара подчеркнула, что новостные заголовки о конфискации машин "не соответствуют действительности".
- Таможня Австрии к настоящему моменту не фиксировала случаев конфискации на таможне автомобилей с российскими номерами или личных вещей россиян.
- Руководитель Налогово-таможенного департамента по таможенному контролю Эстонии Антс Кутти сообщил, что разъяснения ЕК подробно изучаются. По его словам, этот вопрос важно обсудить с Литвой, Латвией и Финляндией.
Реакция России на разъяснения ЕК
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что запрет Евросоюза на ввоз личных вещей россиянами "чрезвычаен с точки зрения здравого смысла".
- Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил приостановить дипотношения с ЕС, охарактеризовав решение ЕК как "конкретный плевок в лицo каждому гражданину Рoссии".
- Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала расизмом разъяснения ЕК.
- Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев призвал оспорить в Европейском суде решение Еврокомиссии.
- Временно исполняющий обязанности руководителя ФТС Руслан Давыдов считает запрет на въезд россиян в ЕС со своими автомобилями и смартфонами "полным беспределом".
- В Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека назвали санкции в отношении личного транспорта россиян "намеренным унижением человеческого достоинства" и "осознанным попранием прав".
- Губернатор Калиниградской области Антон Алиханов отметил, что транзит автомобилей, следующих в регион через территорию Литвы, не подпадает под ограничения ЕС и осуществляется без проблем.