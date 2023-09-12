Таджикистан и Казахстан заключили соглашения на $82 млн

Они, в частности, предусматривают поставку химической продукции для геологоразведки, кондитерских изделий, мороженого, подсолнечного масла и ферросиликомарганца

ДУШАНБЕ, 12 сентября. /ТАСС/. Предприниматели Таджикистана и Казахстана заключили соглашения на сумму более $82 млн на бизнес-форуме двух стран, который состоялся в Душанбе, сообщило государственное информагентство Таджикистана "Ховар".

"Сегодня в городе Душанбе по итогам бизнес-форума предпринимателей Таджикистана и Казахстана были подписаны договоры на сумму $82,1 млн", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС на площадке форума, соглашения, в частности, предусматривают поставку химической продукции для геологоразведки, кондитерских изделий, мороженого, подсолнечного масла и ферросиликомарганца (сплав железа, кремния и марганца, применяемый в металлургии для обработки сталей). Также был подписан меморандум о намерении заключить контракт на поставку удобрений.

В бизнес-форуме, по данным Торгово-промышленной палаты Таджикистана, приняли участие 15 казахстанских компаний из пищевой, строительной, нефтяной, химической, фармацевтической и других отраслей промышленности, которые экспортируют продукцию, либо планируют начать ее экспорт в Таджикистан.

В конце августа президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетил с рабочим визитом Астану, где провел переговоры с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. В пресс-службе таджикского лидера по итогам визита сообщали, что расширение связей с Казахстаном является приоритетом внешней политики Душанбе и страны намерены наращивать товарооборот.