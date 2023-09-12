На Дальнем Востоке за 2023 год появилось около 300 тыс. новых компаний

Глава Корпорации МСП Александр Исаевич также сообщил, что в ДФО кредитование составляет около 330 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Число новых компаний на Дальнем Востоке выросло на 2% по сравнению с прошлым годом и составило порядка 300 тыс. Об этом заявил глава Корпорации МСП Александр Исаевич в интервью "Известиям" на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Есть среднероссийская динамика увеличения количества предпринимателей. На Дальнем Востоке она также существует - это [плюс] 2% к прошлому году, порядка 300 тыс. компаний. Мы видим и отраслевой срез. Если в Еврейском автономном округе больше сельское хозяйство, то на Камчатке, в Бурятии - в 1,5 раза больше компаний, которые оказывают услуги в сфере гостеприимства", - сказал он.

Исаевич также отметил, что в Дальневосточном федеральном округе растет кредитование, оно составляет около 330 млрд рублей, что на 30% больше аналогичного периода прошлого года. "Растет и фокусированная государственная помощь, и на сегодняшний день кредитная гарантийная поддержка государства составляет уже 53 млрд рублей, что в 2,5 раза больше аналогичного периода в прошлом", - добавил он.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.