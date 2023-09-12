Калининградская область рассчитывает на возвращение субсидий на морские перевозки в регион

Губернатор области Антон Алиханов сообщил, что субсидирование перевозок оказывает существенное влияние на стоимость транспортировки грузов

КАЛИНИНГРАД, 12 сентября. /ТАСС/. Калининградская область рассчитывает на восстановление субсидий на морские перевозки в регион, которые были сокращены для области. Об этом заявил губернатор области Антон Алиханов, отвечая на вопросы жителей в ходе прямого эфира в социальной сети "ВКонтакте".

"Министерство транспорта федеральное <...> должно восстановить нам снятые средства, потому что мы и они видят востребованность этого механизма (субсидирования морских перевозок в область - прим. ТАСС)", - сказал Алиханов.

Губернатор уточнил, что в первой половине 2023 года часть средств субсидий на морские перевозки в регион была перенаправлена "на другие цели по линии министерства транспорта". По его словам, это было сделано из-за того, что механизм субсидирования на тот момент не был отлажен. Сейчас в соответствующее постановление правительства внесены правки, и механизм работает. "В первый же месяц компании наши, которые перевозят грузы между Санкт-Петербургом - Балтийском, Усть-Лугой - Калининградом, они получили больше 500 млн рублей субсидий, еще на миллиард [рублей] заявок грузов у них перевезено", - пояснил он.

Субсидирование морских перевозок оказывает существенное влияние на стоимость транспортировки грузов. Если до введения субсидии перевозка 20-футового контейнера в регион стоила 55-56 тыс. рублей, то после введения субсидии - 15 тыс. рублей. 40-футовый контейнер обходился в 86 тыс. рублей, а сейчас - в 16 тыс. рублей, отметил Алиханов. "Это очень существенные изменения в стоимости перевозки. Субсидия пользуется популярностью, поэтому уверен, что средства будут восстановлены и полностью использованы нашими перевозчиками. Это должно сказаться в том числе и на нашем предпринимательском сообществе, то есть перевозка для них вернется, по сути, в нормальное состояние в плане стоимости", - заключил губернатор.

Морские перевозки по Балтике в Калининградскую область являются альтернативой сухопутной доставке грузов через территорию Евросоюза, который ввел санкции против России. Санкции ограничивают сухопутный транзит ряда товаров - по железной дороге попавшие в санкционные списки грузы можно перевозить только по установленным Евросоюзом квотам, а на грузовиках такие товары запрещены к транспортировке.