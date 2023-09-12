Нетаньяху заявил о намерении Израиля открыть свой рынок для всех европейских товаров

По мнению израильского премьера, это будет "огромной переменой" существующего порядка импорта

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 сентября. /ТАСС/. Власти Израиля намерены на законодательном уровне разрешить ввоз в страну почти любых товаров, произведенных в Европе. Об этом сообщил премьер еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Мы предпринимаем ускоренные шаги по открытию израильского рынка для всех европейских товаров. Что хорошо в Европе, хорошо и в Израиле", - заявил премьер по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам снижения дороговизны жизни в стране. Его высказывания распространила пресс-служба правительства.

По словам Нетаньяху, на заседании было принято решение к началу зимней сессии Кнессета (парламент), которая откроется 15 октября, подготовить законопроект об открытии доступа на израильский рынок широкому перечню товаров из Европы. "Там будут исключения, но все, помимо этих исключений, будет разрешено [для ввоза в Израиль]. Это полная противоположность тому, что у нас есть сейчас, когда [для импорта из Европы в Израиль] запрещено все, за исключением того, что разрешено. Отныне все будет разрешено, за исключением того, что запрещено", - пояснил он.

По мнению израильского премьера, это будет "огромной переменой" существующего порядка импорта. "Это революция. Хочу поблагодарить министров, которые работали над этим, а также их команды, которые помогали им с этими революционными изменениями", - добавил Нетаньяху.