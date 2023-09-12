Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 1,39-1,56%

Они находились на уровне 3 165,92 и 1 049,65 пункта соответственно

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Российский рынок акций во вторник продемонстрировал рост. По итогам дня индекс Мосбиржи поднялся на 1,39%, до 3 165,92 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 1,56%, до 1 049,65 пункта. Курс доллара снизился на 0,15%, закрывшись на отметке 94,94 рубля, евро - на 0,52%, до 101,96 рубля, юань - на 0,24%, до 12,988 рубля.

После почти недели снижения, российский рынок нашел точку опоры вблизи достаточно сильного уровня 3 100 пунктов, считает эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев. "Оттолкнувшись практически перед ним, индекс Мосбиржи уже к обеду прибавлял около 1% (3 155 пунктов), немного замедлившись лишь к вечеру. Одной из причин позитива на рынке можно снова назвать спекуляции вокруг изменения ключевой ставки. Резко укрепившийся за последние дни рубль может убедить регулятора пока не повышать ставку, что безусловно хорошо для рынка акций", - сказал эксперт.

Шепелев считает, что стоимость нефти, уверенно удерживающаяся выше $90 за баррель, также имеет все шансы для продолжения роста. По его мнению, причиной могут послужить комментарии ОПЕК и Минэнерго США по ситуации на рынке черного золота. Нефть марки Brent прибавляет сегодня порядка 0,8%.

Рынок акций

Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги энергокомпании ДЭК (+24,8%), бумаги Qiwi (+7,91%), расписки Ozon (+5,47%), акции "Юнипро" (+5,41%), расписки Globaltrans (+4,61%).

"Абсолютным лидером роста вторника оказались акции энергокомпании ДЭК, скорее всего, после рекомендаций президента Владимира Путина об обновлении энергосистемы Дальнего Востока", - рассказала Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги НМТП (-0,34%) и акции "Акрона" (-0,32%). По словам Мильчаковой, вероятно, бумаги снижались в рамках технической коррекции.

Прогноз на 13 сентября

Прогноз "БКС мир инвестиций" на 13 сентября по индексу Мосбиржи - 3 130 - 3 155 пунктов. Прогноз курса доллара на 13 сентября - 93,9-94,3 рубля. В Freedom Finance Global полагают, что завтра индекс Мосбиржи может двигаться в коридоре 3 100 - 3 200 пунктов, пара доллар/рубль - в диапазоне 93-95 рублей, евро/рубль - в коридоре 100-102 рублей, юань/рубль - в интервале 12,8-13,3 рубля.