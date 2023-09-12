СМИ: Индия и Россия стремятся начать доставку грузов по восточному морскому коридору

Это позволит значительно сократить время доставки грузов между индийскими и российскими портами, отметила газета The Economic Times

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 сентября. /ТАСС/. Россия и Индия стремятся в ближайшее время начать эксплуатацию восточного морского коридора (ЕМС) Владивосток - Ченнаи, что позволит значительно сократить время доставки грузов между индийскими и российскими портами. Об этом со ссылкой на министра портов, судоходства и водных путей Индии Сарбананду Соновала сообщила газета The Economic Times.

"Начало эксплуатации ЕМС Индией и Россией позволит на 16 суток сократить время перевозки грузов между российским портом Владивосток и индийским Ченнаи. В настоящее время доставка занимает более 40 суток, по ЕМС она займет только 24", - приводит издание слова министра.

По оценкам экспертов, использование восточного морского коридора Владивосток - Ченнаи позволит углубить сотрудничество двух стран в Дальневосточном регионе, в том числе в таких областях, как энергетика, лесопользование, обработка алмазов, фармацевтика, здравоохранение и других.

Россия и Индия также сотрудничают в создании международного транспортного коридора (МТК) Север - Юг, который свяжет Санкт-Петербург и индийский Мумбаи. Общая протяженность этого маршрута составит 7 200 км. МТК предусматривает использование железных дорог, автомобильных магистралей и морских маршрутов. Перевозки по этому пути стоят в несколько раз дешевле и занимают меньше времени по сравнению с доставкой грузов через Суэцкий канал. Эксплуатация коридора Север - Юг должна начаться в 2024 году.