Корпорация МСП сообщила об открытии иностранцами около 45 тыс. компаний в РФ в 2023 году

С каждым годом динамика практически не меняется, отметил гендиректор Корпорации Александр Исаевич

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Около 45 тыс. компаний в России в 2023 году были открыты иностранцами. С каждым годом динамика их роста практически не меняется, заявил в интервью "Известиям" генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич на полях Восточного экономического форума.

"Если мы посмотрим на статистику реестра МСП, то традиционно из года в год 1% вновь созданных компаний - иностранные. Эти цифры не сильно изменились: сейчас около 45 тыс., в прошлом году было 43 тыс. Динамика практически не меняется", - отметил Исаевич.

Гендиректор Корпорации МСП объяснил такую динамику созданием новых компаний и кооперацией компаний, особенно в рамках логистики и поставок промышленного оборудования. "Например, объединение микро- и малых предпринимателей друг с другом или объединение субъектов МСП с крупным бизнесом. Все больше компаний начинают кооперироваться", - отметил Исаевич. Кроме того, он добавил, что крупные негосударственные игроки чаще обращают внимание на малый бизнес, так как он "помогает заменить комплектующие и решить другие проблемы, появившиеся после ухода иностранных брендов".

На вопрос "Известий" о необходимости скорректировать режим самозанятости Исаевич ответил, что режим введен недавно и существуют разные восприятия его. Так, некоторые предприниматели преимущественно из сферы услуг сталкиваются с определенными сложностями, потому что самозанятые не проходят такое же количество проверок и не соблюдают такое же количество требований, как другие, объяснил Исаевич.

"С другой стороны, сектор обеляется. Налоговая подтверждает статистику: это лица, которые не занимались предпринимательской деятельностью, там нет перетока. И ФНС внимательно следит за трудовыми отношениями. Поэтому оценивать преждевременно, но цифры говорят о том, что система работает", - подчеркнул гендиректор Корпорации МСП.