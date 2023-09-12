Вологодская область с 2014 года направила на объекты инфраструктуры 170 млрд рублей

Глава региона Олег Кувшинников сообщил, что речь идет о ремонте 2 500 объектов

ТАСС, 12 сентября. Власти Вологодской области направили более 170 млрд рублей из областного бюджета на строительство и капитальный ремонт 2 500 объектов инфраструктуры во всех муниципалитетах в течение почти 10 лет. Объекты выбирали сами жители на градостроительных советах с губернатором, сообщил глава региона Олег Кувшинников.

"Начиная с 2014 года я лично провел 86 градостроительных советов во всех муниципальных округах, районах и городах Вологодской области. Это большой объем средств, который выделен на развитие всех муниципалитетов, строительство и ремонт объектов социальной и дорожной инфраструктуры, это газ, тепло, водоснабжение, объекты культуры, спорта, здравоохранения. Это 2 500 объектов, на которые было выделено более 170 млрд рублей из областного бюджета", - рассказал Кувшинников, отвечая на вопросы вологжан в прямом эфире в социальной сети "Вконтакте".

Для сравнения губернатор привел годовые бюджеты городов Вологды и Череповца, которые составляют по 14 млрд рублей в этом году. Результаты градсоветов будут обсуждать 5 октября в Вологде на всероссийском форуме Общественной палаты России "Сообщество", на который приедут ведущие эксперты, общественники.

"Мы подведем итоги и расскажем, как люди на местах сами принимали решение, что необходимо строить и ремонтировать. После этого начнем формировать объекты инфраструктуры четвертой волны градостроительных советов с опорой на мнение жителей о развитии опорных населенных пунктов, точек роста, о создании комфортных условий для молодежи, работающего населения, для наших дорогих ветеранов. И четвертая волна в конце этого года и в начале следующего года тоже будет ориентироваться на мнение вологжан, которым небезразлична судьба своего населенного пункта", - сказал Кувшинников.