Таможня Австрии не зафиксировала случаев конфискации вещей россиян из-за санкций

В таможенной службе сообщили, что переадресовали соответствующие вопросы в вышестоящий специализированный отдел

ВЕНА, 12 сентября. /ТАСС/. Таможня Австрии к настоящему моменту не зафиксировала случаи конфискации на таможне автомобилей с российскими номерами или личных вещей россиян в связи с разъяснениями Еврокомиссии о применении санкций. Об этом сообщили ТАСС в информационном центре австрийской таможенной службы.

"Нашему информационному центру ничего об этом не известно, но поскольку подобные вопросы возникали или задавались неоднократно, мы уже переадресовали их в вышестоящий специализированный отдел и ожидаем в ближайшее время информацию по этому поводу. Насколько нам известно, в настоящее время в Австрии таких случаев не было", - ответил собеседник агентства на вопрос о том, может ли таможня конфисковать автомобили с российскими номерами или личные вещи прибывающих из России.

В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии от 8 сентября, запрещается ввоз из России в Евросоюз товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС № 833/2014, независимо от цели их использования и срока пребывания на территории ЕС, в том числе "автомобилей с общим числом мест менее 10". Еврокомиссия подчеркивает, что "не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим". В списке содержится широкий ассортимент всевозможных вещей: от мобильных телефонов и аудио- и видеозаписывающих устройств до чемоданов, портпледов, предметов одежды, зубной пасты, шампуней и других средств гигиены.