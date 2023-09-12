В Калининградской области к контролю цен на бензин привлекут ФАС и прокуратуру

Губернатор региона Антон Алиханов сообщил, что в области нет дефицита топлива

КАЛИНИНГРАД, 12 сентября. /ТАСС/. Калининградские власти привлекут ФАС и прокуратуру для контроля стоимости бензина в области, чтобы не допустить увеличения ее разницы с ценами на основной территории страны. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов, отвечая на вопросы жителей региона во время прямого эфира "ВКонтакте".

"По бензину, да, мы чуть-чуть выше - это связано с логистикой, мы всегда были выше [по стоимости] на 1,5-2 рубля. Собственно наша задача - чтобы мы вот эту разницу между стоимостью топлива в Калининграде и на основной территории Российской Федерации, чтобы она не росла. Такая задача моим коллегам поставлена, они будут ее выполнять, контролировать ее вместе с ФАСом и с прокуратурой", - сказал Алиханов.

Стоимость дизельного топлива в области, по его словам, ниже, чем в среднем в СЗФО, находится на уровне цен в Москве, Московской области.

Губернатор отметил, что рост цен на топливо по объективным причинам отмечается по всей стране, а не только в Калининградской области. Все, что можно сделать на уровне региона, чтобы ситуация не ухудшалась, будет делаться, подчеркнул он, добавив, что сейчас в области "нет дефицита топлива".

Касаясь поставок горючего, губернатор отметил, что основная его доля как и ранее завозится в область по железной дороге. Частично оно доставляется на паромах и танкерах. На танкеры приходится 6-7% в общем обороте топлива и "никакого удорожания у нас в связи с логистикой нет", заключил он.