Дополнительный пассажирский поезд между Москвой и Симферополем назначили на октябрь

Поезд будут состоять преимущественно из плацкартных вагонов

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс" назначил дополнительный поезд № 175/176 между Симферополем и Москвой на октябрь, он будет состоять преимущественно из плацкартных вагонов, сообщается в Telegram-канале компании.

"Гранд сервис экспресс" назначил на октябрь дополнительные рейсы поезда № 175/176 сообщением Симферополь - Москва. <...> Поезд будут состоять преимущественно из плацкартных вагонов. В другие даты с сентября по декабрь между Симферополем и Москвой курсирует другой дополнительный поезд - № 177/178", - говорится в сообщении.

Из Симферополя поезд будет отправляться 7, 8, а также ежедневно с 12 по 24 октября в 01:25 мск и прибывать в Москву на Павелецкий вокзал на следующий день в 14:26.

Из Москвы поезд будет уходить практически ежедневно с 12 по 26 октября (за исключением 19 октября) в 00:55 и прибывать в Симферополь на следующий день в 18:10. Поезд отправлением 16 октября в 00:55 прибудет в Симферополь на следующий день в 21:55.

В компании добавили, что на осень в сообщении Москва - Симферополь вплоть до ввода нового графика движения (10 декабря 2023 года) также остаются поезда № 27/28, № 159/160, а также поезд № 91/92 Москва - Севастополь, который до 3 ноября курсирует через день, с 5 ноября - ежедневно.

С 26 апреля, перед началом курортного сезона в Крыму, был запущен дополнительный поезд № 177/178 между Москвой и Симферополем. Предполагалось, что он будет работать на маршруте до начала октября. В конце августа курсирование поезда продлили до декабря, однако с перерывом на октябрь.