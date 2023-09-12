ООН заявила, что продолжает диалог с Россией и другими сторонами по зерновой сделке

По словам официального представителя генсека всемирной организации Стефана Дюжаррика, черноморская зерновая инициатива "являлась единственным механизмом, в рамках которого за одним столом находились военные России и Украины при поддержке представителей Турции и ООН"

ООН, 12 сентября. /ТАСС/. ООН надеется на возобновление операций в рамках зерновой сделки, продолжает контакты с Россией и другими сторонами. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Черноморская зерновая инициатива, хотя не была мирным планом, если так сказать, но являлась единственным механизмом, в рамках которого за одним столом находились военные России и Украины при поддержке представителей Турции и ООН. Это создало очень полезную платформу, - сказал Дюжаррик. - Мы продолжаем надеяться, что мы сможем возобновить эти операции".

На вопрос, по-прежнему ли ООН считает возможным возобновление зерновой сделки, представитель организации ответил: "Мы остаемся решительно настроены".

Дюжаррика попросили уточнить, получил ли генсек Антониу Гутерриш ответ на послание министру иностранных дел России Сергею Лаврову с новыми предложениями по экспорту российского продовольствия и удобрений. "Мы продолжаем контакты и диалог не только с российским правительством, но и с Украиной, и другими сторонами, - сказал он. - Диалог продолжается".